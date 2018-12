Campo Grande sediará nesta quinta-feira (13), o 1º Seminário Nacional Sobre a Evolução Consciente da Matriz – Mulher, que será realizado no auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).

A diretora geral do Instituto, Caroline Schubach de Abreu Figueiró, explica que o seminário terá como temática o desenvolvimento humano sob a perspectiva sistêmica, com ênfase no papel da mulher frente ao contexto atual. “O seminário vem para abraçar o campo social, olhando para todas as áreas da vida, partindo da nossa matriz original, que é a nossa família e assim a gente poder olhar para todos os outros movimentos da vida”, afirmou que pretende ajudar as pessoas a “voltar às suas origens”.

Caroline ainda frisa que “frente aos inúmeros distúrbios, doenças e desordens que o ser humano enfrenta no estilo de vida atual, vários conflitos são desencadeados”. “Nesse contexto, surge uma abordagem sensorial cujo princípio é a orientação para a vida, de forma natural e equilibrada”, afirmou.

A diretora do instituto considera que o resgate da origem ancestral é de fundamental importância para o ser humano, “pois oportuniza o contato com a sua origem, a reflexão sobre a sua matriz e a aproximação com a sua essência”.

O evento destina-se aos profissionais da sociedade como um todo, em especial aos da área da saúde, educação, direito, gestão organizacional.

Após a palestra e a apresentação de vivencias experienciais, será realizado um amplo debate entre os profissionais das áreas afins e os participantes do evento, através de uma Rodada de Conversa, tendo como foco a expansão da consciência e a promoção de evolução da mulher, a partir da compreensão das dinâmicas ocultas que interferem na sua prosperidade de vida e nas suas relações.

Programação

13h – Abertura

13h30 – Hino Nacional

13h40 – Palestra: “A Evolução Consciente Da Matriz”, com Caroline Abreu Figueiró

15h00 – Roda De Conversa

16h00 – Lançamento Do Evolui Rede Sistêmica

17h30 – Apresentação Cultural Grupo Veraju

17h30 – Abertura Do Food Park

18h00 – Encerramento

Na abertura, o instituto estará arrecadando fraldas descartáveis tamanho recém-nascido ou "P", que serão doadas para a Santa Casa de Campo Grande.

*Inscrições e informações pelo telefone (67) 3322-4001.