Senac abre inscrições para curso de fotografia digital

O Senac Campo Grande oferece no mês de maio o curso voltado para quem aprender a arte da fotografia, o Fotografia Digital, com início dia 15 de maio. O curso proporciona ao aluno conhecimentos para executar serviço fotográfico, objetivando a comunicação visual associada ao conhecimento tecnológico nos registros fotográficos.

Durante o curso, será apresentado um histórico do surgimento da fotografia, bem como seus aspectos técnicos, além de saídas fotográficas com análise das imagens produzidas pelos alunos. Para participar do curso é preciso idade mínima de 14 anos, ter concluído o 7º ano do ensino fundamental e conhecimentos de informática básica (Sistema Operacional Windows e pacote Office).

Serviço – A unidade Senac Campo Grande fica na Rua Francisco Cândido Xavier, n° 75, Centro. Outras informações pelo telefone (67) 3312-6260, no e-mail [email protected] ou no site: www.ms.senac.br.