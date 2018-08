O Senac de Aquidauana está com inscrições abertas para curso de design de sobrancelha, oferecendo o aprendizado correto da modelagem de sobrancelhas por meio da simetria facial, com utilização do paquímetro e técnicas de visagismo adequada ao perfil do rosto do cliente.

As aulas iniciam em 14 de agosto e para se inscrever é necessário ter no mínimo 16 anos e ensino fundamental (5º ano). O curso tem carga horária de 24 horas e será realizado de terça a sexta-feira, das 18h15 às 21h30.

O Senac Aquidauana fica localizado na rua Joaquim Alves Ribeiro, n. 372, no Bairro Cidade Nova. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h e das 18h às 21h. Outras informações no site: www.ms.senac.br/aquidauana ou pelo telefone (67) 3241-3920.