Senac abre inscrições para cursos de férias na Capital

A unidade do Senac Turismo e Hospitalidade, em Campo Grande, está com inscrições abertas para diversos cursos nas áreas de gastronomia, com início no mês de janeiro. São opções variadas para o período de férias de crianças e adolescentes, e também para os adultos.

A primeira opção é o curso de Chefinhos e Lanches Doces, que será realizado nos dias 19 e 20 de janeiro, das 13h15 às17h30. No curso, os alunos vão aprender receitas de cookies, alfajor, bolo no pote, limonada e picolé de colágeno, além de técnicas básicas de cozinha. Para participar é necessário ter entre 7 e 12 anos de idade.

Outra opção é o curso Chefinhos e Lanches Salgados, nos dias 17 e 18 de janeiro, das 13h15 às 17h30. Além das boas práticas na cozinha os alunos também iniciam o aprendizado da gastronomia com técnicas básicas de cozinha e preparo de receitas salgadas: wrap, sanduíche no espeto, hambúrguer, salada no pote, mini pizza. Para participar também é necessário ter entre 7 e 12 anos de idade.

Já o curso Chef Teen, que tem como público os adolescentes entre 13 e 17 anos, também será das 13h15 às 17h30, nos dias 18 e 19 de janeiro. Os alunos vão poder conhecer as técnicas básicas de culinária, incluindo a seleção, higiene e o preparo dos alimentos, assim como a aplicação prática da valorização na apresentação e montagem dos pratos. Os jovens vão aprender as boas práticas na cozinha e preparar receitas salgadas e doces.

Para os adultos tem a opção do curso Comida de Boteco, que aperfeiçoa os profissionais da área nas técnicas e no preparo de pratos característicos de bares e botecos, com início dia 30 de janeiro. O curso ensina a elaborar os pratos, utilizando ingredientes tradicionais, e as técnicas de preparo e os procedimentos adequados a cada tipo de receituário, aplicando normas básicas de higiene e segurança na manipulação dos alimentos e ambiente de trabalho. Para se inscrever é preciso idade mínima de 18 anos, ensino fundamental incompleto (6º ano), experiência mínima de seis meses em gastronomia ou possuir curso de qualificação em gastronomia.

Tem também o curso de Higiene e Manipulação de Alimentos, com início dia 24 de janeiro. Para se inscrever é preciso ter pelo menos 16 anos de idade e ensino fundamental incompleto (6º ano). O curso, com carga horária de 10 horas, tem como objetivo aperfeiçoar o profissional nas boas práticas em higiene e manipulação de alimentos, visando assegurar a qualidade no recebimento, higienização e armazenamento de matéria prima e na produção de alimentos.

Entre os dias 23 de janeiro e 01 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, das 13h15 às 17h30, será realizado o curso Forno e Fogão: cozinha do dia-a-dia, que ensina os alunos a executar pratos e sobremesas básicas para o dia a dia na cozinha. Para se inscrever é preciso no mínimo 18 anos de idade e ensino fundamental incompleto (6º ano).