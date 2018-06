Senac oferece 40 vagas para curso técnico gratuito

A unidade do Senac, na Avenida Eduardo Elias Zahran, está oferecendo 40 vagas para o curso gratuito de Técnico em Administração. As vagas serão garantidas por ordem de inscrição e matrícula do candidato, após participação na palestra “Conhecendo melhor seu curso”, que será realizada no dia 25 de junho, às 19h.

As inscrições para a palestra já estão abertas e os interessados devem se inscrever até o dia 24 de junho, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30, de segunda a sexta-feira. As inscrições devem ser feitas na unidade.

As aulas têm início dia 09 de julho e serão realizadas no período noturno. O candidato precisa atender aos pré-requisitos do curso, como idade mínima de 16 anos e estar cursando, no mínimo, o segundo ano do ensino médio.

Ao longo do curso, que tem duração de 17 meses, o aluno aprende a elaborar e implementar planejamentos estratégicos empresariais, assim como acompanhar os resultados e executar as tarefas administrativas de uma empresa. O Técnico em Administração executa atividades administrativas da organização relacionadas aos processos de gestão de pessoas, de operações logísticas, gestão de materiais e patrimônio, de marketing, de vendas e de finanças.