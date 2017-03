Senador Pedro Chaves participará de workshop com empresários do Polo Industrial Norte

Nesta sexta-feira (3) às 8h, a Associação Empresarial do Polo Industrial Norte, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), recebe o senador Pedro Chaves dos Santos em um workshop organizado pelos empresários, a fim de entregar reivindicações para o desenvolvimento da região. O encontro vai acontecer na sede da empresa Eco Máquinas.

Na ocasião, os empresários vão expor diversos produtos e serviços, de diferentes segmentos, desenvolvidos no polo. Serão quase 40 empresas dos setores de confecção, maquinários, panificação, alimentação saudável, alimentação animal, transportadoras, produção de embalagens e comércios diversos.

Entre as solicitações, a pauta da Associação do Polo contempla: pedido de melhorias para o acesso ao Polo, delimitação do espaço, a construção de uma creche, revisão de questões tributárias, e questões relacionadas a importação e exportação de produtos. “Queremos ajuda para encontrar alternativas para divulgar nossos produtos no país e internacionalmente. Além disso, precisamos melhorar as questões relacionadas a produção na nossa região”, adianta o presidente do Polo, Luclecio Festa.

Serviço:

Encontro entre empresários e senador Pedro Chaves

Data: 03 de março, às 8h

Local: Eco Maquinas - Rua Ada Teixeira dos Santos, 538 - Pólo Empresarial - Parque dos Novos Estados