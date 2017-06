Senadora Gleisi Hoffmann é eleita presidente do PT

. A eleição foi realizada no 6° Congresso Nacional do partido

O PT elegeu hoje (3) a senadora Gleisi Hoffmann (PR) para presidir o partido pelos próximos dois anos. Gleisi obteve 367 dos 593 votos. A eleição foi realizada no 6° Congresso Nacional do partido com a participação de delegados de todo o país.

Gleisi concorreu com o também senador Lindbergh Faria (RJ) que ficou com 226 votos e com o militante José de Oliveira que não obteve votos. A eleita substitui Rui Falcão no comando do partido.

Em discurso após o anúncio do resultado da votação, Gleisi disse que assume uma grande responsabilidade à frente da sigla e que as adversidades dão mais força ao PT.

"Vamos estar juntos nessa caminhada pela unidade e pela força do PT. Esse congresso mostrou que as adversidades não vão nos deixar parados no caminho, pelo contrário, temos garra para enfrentar tudo que esta aí e para propror coisas boas ao Brasil”, disse

A candidatura da senadora pela Corrente Construindo um Novo Brasil teve o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que participou ontem (2) da abertura do congresso e acompanhou o discurso de vitória de Gleisi.