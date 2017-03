Senadora Simone Tebet lança hoje livro na OAB/MS

Intitulado ‘Morte e vida feminina’, o livro fala sobre as lutas e conquistas das mulheres no Senado

Na noite desta sexta-feira (17) a Senadora Simone Tebet lança seu livro intitulado ‘Morte e vida feminina’. Segundo a Senadora o livro traz um resumo dos dois anos de trabalhos voltado a políticas para as mulheres no senado. O lançamento faz parte da Semana da Mulher promovida pela OAB/MS (Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul) por meio de algumas comissões.

De acordo com senadora o livro é composto por três partes: pensamentos, palavras de pronunciamento e ações. Ela ressalta que o livro é pequeno e tem uma linguagem fácil já que um dos principais objetivos é que as mulheres de classe baixa tenham acesso e que sejam motivadas a denunciar agressões sofridas.

Ela ressalta ainda que o livro não será comercializado e já foi encaminhado para delegacias e secretarias de assistência social de todo o país. O lançamento será às 19 horas na OAB/MS.