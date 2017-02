Senai da Capital abre três vagas para contratar engenheiros com salário de até R$ 8,4 mil

O Senai está com três processos seletivos abertos para contratar profissionais da área de engenharia com salário mensal de R$ 4.505,97 e R$ 8.433,00. Os interessados devem inscrever-se na Codehp (Coordenadoria de Desenvolvimento Humano e Pessoal) da Fiems, localizada na Avenida Afonso Pena, nº 1.031, em Campo Grande (MS), das 13h30 às 16h30, até a próxima sexta-feira (10).

Para efetivar a inscrição é preciso verificar todas as informações contidas a respeito dos processos seletivos que estão disponibilizadas no site www.fiems.com.br/processo-seletivo. De acordo com a responsável pela coordenação de recursos humanos e pessoal da Fiems, Vilma Brey, as três vagas são para Campo Grande, sendo que, no caso do Aviso de Processo Seletivo (APS) 01/2017, poderão se inscrever candidatos que possuam certificado de conclusão de Ensino Superior em Engenharia com experiência comprovada de no mínimo seis meses como profissional na área de relacionamento empresarial e/ou consultoria empresarial.

Para essa vaga, é desejável certificado de conclusão de pós-graduação em Gestão, Gerenciamento de Projetos ou Produção, sendo que o salário é de R$ 4.505,97 para carga horária de 8 horas diárias. Já o APS 10/2017 é destinado a candidatos que possuam certificado de conclusão de Ensino Superior em Engenharia Mecânica, Engenharia de Controle de Automação, Engenharia Industrial, Engenharia de Manutenção, Engenharia Mecatrônica ou Engenharia Elétrica, com experiência comprovada de no mínimo seis meses como profissional de engenharia, sendo que o salário é de R$ 4.505,97 para carga horária de 8 horas diárias.

No caso do APS 11/2017, as inscrições são para candidatos que possuam certificado de conclusão de Ensino Superior com no mínimo 18 meses de formação em Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia Industrial, Engenharia de Manutenção ou Engenharia Mecatrônica. Também é requisito certificado de conclusão de pós-graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu em áreas da engenharia e comprovante de experiência de no mínimo seis meses como supervisor ou coordenador de manutenção, tendo salário de R$ 8.433,00 para carga horária de 8 horas diárias.

Vilma Brey explica que os processos seletivos serão realizados em duas etapas: a 1ª será composta de prova teórica e a 2ª de avaliação de perfil. “Todos os detalhes a respeito dos cronogramas e conteúdo programático das provas teóricas podem ser encontradas no site www.fiems.com.br/processo-seletivo. Os candidatos devem estar atentos às publicações referentes ao APS de interesse”, frisou.