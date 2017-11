Senai oferece 65 vagas em curso a distância de assistente de contabilidade

O Senai está oferecendo 65 vagas no curso de assistente de contabilidade, na modalidade EaD (Educação a Distância), distribuídas pelas unidades operacionais de Aparecida do Taboado, Maracaju e Naviraí. Os interessados podem se inscrever até um dia antes do início do curso na respectiva cidade de interesse diretamente na unidade do Senai.

Para fazer esse curso, o interessado precisa ter mais de 16 anos de idade e ter concluído o Ensino Fundamental e, no caso de menor de 18 anos na data da matrícula, ser assistido por seu pai ou responsável direto. Em Aparecida do Taboado, são ofertadas 20 vagas e as matrículas podem ser feitas até o dia 12 de dezembro, sendo que as aulas começam no dia 13 do mesmo mês.

Já em Maracaju são 20 vagas e as matrículas podem ser realizadas até dia 21 de novembro, sendo que as aulas começam no dia 23, enquanto em Naviraí o período de matrículas para as 25 vagas se encerra no dia 24 de novembro e as aulas têm início no dia 27 do mesmo mês. Em todos os municípios é preciso agendar o horário para a matrícula.

O curso propicia a aquisição dos fundamentos técnicos e científicos e capacidades sociais, organizativas e metodológicas relativos às atividades do assistente de contabilidade, de acordo com normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene e saúde e segurança do trabalho e preservação ambiental.