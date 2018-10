Senai oferece curso de instalação de sistemas de energia fotovoltaica em 5 cidades de Matogrosso do Sul, as unidades que vão receber o curso é de Aparecida do Taboado, Campo Grande, Corumbá, Maracaju e Rio Verde.

A cada ano tem aumentado o numero de residências que estão optando por esta forma de economizar energia, os painéis solares é um negócio que vem dando certo no mercado. A busca por uma nova forma de energia limpa ajuda as famílias que querem que em sua conta de energia os valores diminuam bastante.

O curso de instalações de sistema de energia fotovoltaica, terá início em 7 de novembro. As matrículas já estão abertas nas respectivas unidades do Senai nos cinco municípios citados acima e os interessados devem ter no mínimo 18 anos de idade e ter concluído o 6º ano do Ensino Fundamental.

A carga-horária é de 60 horas-aulas, e quem realizar o curso, estará habilitado para instalar kits de sistemas fotovoltaicos para geração de energia solar, possibilitando uma nova atividade econômica para o profissional.