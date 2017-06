Senai promove próxima edição do Inova Moda

O evento é realizado em parceria com o Sebrae/MS e com o Governo do Estado

Com foco nos empresários do vestuário, o Senai promoverá, de 26 a 30 de junho, na sede do Sebrae/MS, em Campo Grande (MS), mais uma edição do projeto Inova Moda, cujas as inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo telefone 0800 570 0800. O evento é realizado em parceria com o Sebrae/MS e com o Governo do Estado, por meio do Propeq (Programa Estadual de Apoio aos Pequenos Negócios), e apresentará tecnologias e conceitos que poderão ser trabalhados no inverno 2018.

Segundo o presidente do Sindivest/MS, José Francisco Veloso Ribeiro, a ação é uma demanda do Sindicato que integra o plano de ação para melhorar a competitividade das empresas do segmento. “O evento vai disponibilizar para empresas e profissionais da área uma estrutura de treinamento com técnicos e instrutores altamente qualificados. É uma oportunidade para os parceiros adquirirem novos conhecimentos teóricos e práticos sobre design e desenvolvimento de produto”, explicou.

A consultora do CTV (Centro Tecnológico do Vestuário) do Senai de Campo Grande, Milena Silva dos Santos, será responsável pela palestra de abertura do evento, às 19 horas do próximo dia 26 de junho, em que serão apresentadas tendências para auxiliar na tomada de decisão de compra e competitividade das empresas. Ela conduzirá também as oficinas de criativação, no dia 27 de junho, e de desenvolvimento de produto, no dia 28 de junho.

“Paralelamente ao evento, o CTV manterá um espaço batizado de ‘Faça Você Mesmo’, onde disponibilizaremos algumas modelagens, o visitante leva o tecido e desenvolve as próprias peças. Nas palestras e oficinas, serão abordados aspectos relativos à cultura local em produtos que passam do artesanal ao industrial”, explicou Milena dos Santos, detalhando que a programação começa às 19 horas do dia 26 e, nos dias seguintes, vai das 8 às 18 horas.

Nos dias 29 e 30 de junho, técnicas do Senai de Brasília serão responsáveis pelas oficinas de modelagem, em que será ensinada a preparação dos modelos de peças com otimização de insumos, e de ficha técnica, com detalhamento de processos, custos de produção e precificação. O evento contará ainda com a palestra de consultores do Senai Cetiqt (Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil) do Rio de Janeiro.

Serviço – A sede do Sebrae/MS está localizada na Avenida Mato Grosso, 1.661, em Campo Grande (MS)

