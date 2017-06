Senai trará tecnologia do vestuário do RJ para MS

Depois de visitar, na úlitma quinta-feira (22), quatro indústrias do vestuário de Campo Grande (MS) acompanhada da área de Tecnologia e Inovação e técnicos do CTV (Centro de Tecnologia do Vestuário) do Senai de Mato Grosso do Sul, equipe do Senai Cetiqt (Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil), do Rio de Janeiro, dará início a um processo de transferência de tecnologias, soluções, consultoria e treinamentos para serem repassadas às empresas do Estado.

O intercâmbio técnico visa elaborar soluções customizadas para proporcionar um ambiente mais competitivo para as indústrias do segmento e contará, ainda, com a parceria do Sindivest/MS (Sindicato Intermunicipal das Indústrias do Vestuário, Tecelagem e Fiação do Estado) e Sebrae/MS. O gerente de tecnologia e inovação do Senai no Estado, Leandro Schneider, afirma que é uma premissa da instituição fortalecer cada vez mais a indústria.

“Essa aproximação com o Senai Cetiqt vai permitir a complementação dos serviços que o Senai oferece no Estado, disponibilizando soluções customizadas, de acordo com as peculiaridades de cada empresa. O Cetiqt está no Rio de Janeiro e é referência na América Latina na área do vestuário e têxtil, enquanto o CTV, estando próximo, tem toda a estrutura e condições de dar continuidade ao trabalho desse Centro”, avaliou Leandro Schneider.

Gerente de relações com o mercado do Senai Cetiqt, Roberto Füllgraf explica que as visitas técnicas têm como objetivo conhecer as demandas e dificuldades enfrentadas no dia a dia de cada empresa e, desta forma, traçar um diagnóstico para que sejam elaboradas consultorias. “Muitas vezes a empresa deixa passar oportunidades de negócios em razão de lacunas no processo produtivo. Nosso papel é mapear essas lacunas e propor soluções eficientes e de baixo custo”, afirma.

Nas empresas, acompanhado do coordenador dos serviços de consultoria do Senai Cetiqt, Fernando Celso Garcia, o gerente tomou nota das principais demandas apresentadas para, em uma próxima etapa do projeto, elaborar planos de ação voltado às necessidades específicas de cada uma das indústrias. O analista técnico da área de projetos de moda, indústria e varejo do Sebrae/MS, Alex Taveira, disse que a entidade finaliza a consultoria para melhorar os processos de gestão da empresa. “Podemos contribuir para a evolução dos processos de gestão de finanças e de pessoas e, desta forma, evoluir na competitividade”, pontuou.

Proprietária da RU Uniformes, primeira empresa a ser visitada pela equipe do Senai e Sebrae, Juliana Aranda afirma ser fundamental seguir com o processo produtivo em um ambiente mais favorável para os negócios. “Passamos a ter uma necessidade muito grande desse tipo de orientação técnica quando iniciamos nosso processo de crescimento, em 2014. Nossa empresa existe há 23 anos e, com toda essa experiência, existem soluções que muitas vezes não enxergamos. O Senai e o Cetiqt nos fazem ter uma visão diferente, nos tornar mais produtivos”, opinou.

A empresária também é diretora do Sindivest/MS e explica que a parceria do Senai de Mato Grosso do Sul com o do Rio do Janeiro, além do Sebrae, será amplamente divulgada para as outras empresas do segmento no Estado. “A Fiems de forma constante proporciona esses serviços para aumentar a produtividades das indústrias, que precisam aproveitar ao máximo essas oportunidades”, finalizou.

Nesta quinta-feira (22/06), a série de visitas técnicas começou em Campo Grande, pela indústria RU Uniformes, Jovens Uniformes, Tip Top e Kabriolli, enquanto na sexta-feira (23/06) o cronograma continua em Dourados nas empresas Marta Campos Underwear, Arte Camisetas e Gorethy Lingerie. No dia 28 de junho, será a vez de Nova Andradina, onde a equipe visitará a D’La Rouse Confecções e Via Uniformes.