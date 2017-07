Senar/MS expande premiações no concurso de 2017

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/MS), lançou a edição 2017 do Concurso Agrinho. A iniciativa que reconhece as melhores práticas educacionais e o envolvimento da comunidade escolar em que o programa é aplicado, além de desenhos e redações dos alunos participantes, tem uma novidade: o número de estudantes que serão premiados aumentou de três para cinco em cada categoria. As inscrições começaram no dia 15 de julho e terminam no dia 31 de agosto.

O superintendente do Senar/MS, Lucas Galvan, aponta a importância do concurso como uma disputa saudável: “O concurso reflete tudo que é aplicado em sala de aula, por meio da proposta pedagógica do programa alinhada à dedicação dos professores, que provocam debates, permitem novas dinâmicas e possibilitam a realização de atividades criativas e originais.”

A ampliação corresponde à própria expansão do programa, que neste ano vai atender 184 mil alunos de 498 escolas públicas em 57 municípios, mobilizando mais de 8 mil professores.

Caberá às escolas a seleção dos trabalhos que vão representá-las no concurso. Os trabalhos deverão ser enviadas ao Senar/MS, entre 1º e 11 de setembro. Nas categorias desenho e redação, os prêmios vão de uma bicicleta até um notebook para os alunos e R$ 500 para os professores. Na categoria da experiência pedagógica, vão de R$ 1 mil a R$ 8 mil para os professores e de R$ 500 a R$ 1 mil para os coordenadores; e na escola Agrinho de R$ 800 a uma lousa digital para os colégios e de R$ 1 mil a R$ 4 mil para os coordenadores. Mais informações no site do programa: www.agrinhoms.com.br.