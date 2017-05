Senar/MS incentiva mão de obra qualificada para agricultura de precisão

Dourados, segundo maior município do Estado, tem na agricultura a sua base econômica com os mercados de soja e milho

Agricultura de Precisão (AP) é uma ferramenta de gerenciamento que leva em consideração a variabilidade espacial das lavouras e busca tirar proveito dessas deformidades da área sempre que forem relevantes. A atividade está em expansão por todo o país, e no Mato Grosso do Sul não seria diferente. O sistema é sinônimo de resultado na gestão da propriedade: enquanto aumenta a produtividade da lavoura, a renda cresce, e o meio ambiente é melhor conservado.

Dourados, segundo maior município do Estado, tem na agricultura a sua base econômica com os mercados de soja e milho. Nesse sentido de fomentar o setor, o Senar/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, realiza durante a Expoagro 2017 o curso básico em Agricultura de Precisão programa AP (módulo 1), nos dias 15 e 17 de maio. O evento será realizado no espaço do Projeto Fazendinha, sediado dentro do parque de exposições João Humberto de Carvalho.

Para capacitação o Senar/MS disponibilizará 8 vagas com aulas teóricas e práticas. “A principal importância que vejo é o conhecimento, pois nos dias de hoje as máquinas estão cada vez mais tecnológicas e os operadores acabam não acompanhando esta tecnologia e não tiram o proveito suficiente”, explica o técnico em agropecuária e instrutor de Mecanização Agrícola do Senar/MS, Eliel de Campos Boia.

Mais que tecnologia, gerenciamento é a palavra-chave na execução da agricultura de precisão. “É preciso de trabalhar com mapas de produtividade com base em amostragem georreferenciada, ajuste fino da correção e adubação do solo via aplicação em taxa variável”, explica o instrutor que vai mostrar também aos participantes o trabalho com simuladores no campo.

Além desse, outros cinco cursos serão oferecidos pelo Senar/MS durante a feira, como Regulagem e Utilização de Pulverizador Autopropelido, entre os dias 16 e 18 de maio, e NR 31.8 – Prevenção de Acidentes com Agrotóxicos, entre os dias 17 e 19 de maio. Mais informações sobre os eventos podem ser encontradas no Sindicato Rural de Dourados pelo telefone (67) 3424-9003.