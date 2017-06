Mulher de 50 anos sofre sequestro relâmpago e perde R$ 4,8

Joselita da Silva do Carmo, de 50 anos, sofreu um sequestro relâmpago e teve R$ 4,8 mil levados por um casal de bandidos. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (19) em Nova Andradina – a 297 km de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a senhora se dirigia até a loja das Casas Bahia para fazer um depósito. No momento em que estacionava seu carro próximo a antiga rodoviária no centro da cidade, foi abordada por um homem e uma mulher.

O homem, que estava armado, foi em direção a Joselita e pediu que ela entregasse a bolsa, com a quantidade de R$ 1,100. O criminoso exigiu ainda que a senhora fosse até o banco para sacar mais dinheiro. O assaltante ainda ameaçou a vítima de morte caso ela não obedecesse a ordem.

No banco, do Carmo fez duas retiradas de dinheiro no valor total de R$ 3,7. Para os saques, a senhora foi acompanhada pela mulher. Conforme relatos de Joselita, a criminosa era branca e de cabelos pretos, com sobrancelhas definitivas de cor azul e aparelho nos dentes.

O ladrão estava armado e ainda tentou roubar o carro da vítima depois que saiu do banco, mas desistiu. O assaltante tinha sotaque mineiro, além de ser baixo e gordo, de acordo com as informações da vítima.

Vítima perdeu R$ 4,8 mil

Em seu depoimento á polícia, Joselita disse que o homem aparentava ter 56 anos e a mulher em torno de 25. No total, a vítima perdeu R$ 4,8 e também teve o celular roubado na ação dos bandidos. Ninguém foi preso até o momento, o caso foi registrado na Delegacia de Nova Andradina.