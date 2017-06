Foi sepultado na tarde desta segunda-feira (26) o advogado Omar Rabiha Raslan. Ele tinha 77 anos e morreu no último domingo (25). Omar lutava contra uma doença pulmonar. O Presidente da OAB/MS, Mansour Karmouche, lamentou a morte do colega.

Karmouche, disse que a perda de Osmar deixou um vácuo à advocacia criminal de Mato Grosso do Sul. “Uma pessoa extraordinária, amiga, que vai deixar um legado de determinação, de capacidade e competência para as próximas gerações”, afirmou.

Rabinha era pai do Procurador de Justiça Alexandre Raslan. “Foi um marido e pai carinhoso. Mas, sobretudo, um amigo leal, e generoso, sendo essa a lição mais importante que nos deixou", disse Raslan.

O velório e o sepultamento de Raslan aconteceu as 16 horas desta segunda-feira no Cemitério Parque das Primaveras.

Um dos mais combativos advogados de MS

O conselheiro Federal Ary Raghiant Neto também lamentou a morte de quem ele considerava um dos maiores advogados do Estado.

"O Doutor Omar Raslan foi um dos mais combativos advogados que eu vi atuar no Mato Grosso do Sul, sobretudo na Justiça Federal. Ele foi fundamental na minha formação profissional, uma pessoa que me ajudou a ter meu próprio escritório de advocacia. Dele guardarei lembrança eterna", lembrou Raghiant.