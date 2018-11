Empreendimento beneficiará famílias com renda de até R$ 1,8 mil no município sul-mato-grossense

Nesta sexta-feira (23) será entregue 280 apartamentos do conjunto habitacional Flamboyant I, que foram construídos no bairro Guatós, para famílias com renda até R$ 1,8 mil.

A solenidade está marcada para 08h30 na sede do empreendimento e contará com presenças de autoridades das três esferas governamentais (Município, Estado e União), do poder Legislativo, bem como representantes da Caixa Econômica Federal e da empresa responsável pela obra.

Depois da solenidade, as famílias beneficiárias vão receber as chaves dos apartamentos, com os kits de interfone, e os beneficiados já poderão programar sua mudança para as unidades habitacionais.

Cada apartamento tem seis ambientes, sendo sala, dois quartos, banheiro, cozinha e área de serviço. Todos as unidades têm interfone, medidores de água e energia individualizados e abrigo externo para gás, além de vaga de garagem. As unidades já vêm com piso, estão pintadas e com caixa de distribuição de energia interna.