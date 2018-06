Nando participará do julgamento por meio de videoconferência, pois foi diagnosticado com tuberculose

Será nesta sexta-feira (29), a partir das 8h, o julgamento do "Serial killer" Nando e um de seus cúmplices. Nando participará do júri por meio de videoconferência, por determinação do juiz titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri, Aluízio Pereira dos Santos, uma vez que Nando foi diagnosticado com tuberculose e se recusa a receber tratamento.

O pedido para que Nando só participasse do julgamento por videoconferência foi do Ministério Público que destacou que devido à infecciosidade da doença poderia acabar contaminando as pessoas presentes no júri.

Os réus Luiz Alves Martins Filho, o “Nando”, 51 anos, Jean Marlon Dias Domingues, 21 anos e Michel Henrique Vilela Vieira, 22 anos, serão julgados pelo assassinato de um homem indentificado nos autos apenas como “Café”, que foi encontrado morto no final de 2016. Ele teria sido atraído para o bairro Jardim Veraneio, na capital, onde foi estrangulado com uma corda, espancado com golpes de chave de fenda e esfaqueado. Após o assassinato, Nando, Michel e Jean teriam enterrado o corpo da vítima de ponta cabeça. O motivo do crime seria porque “Café” devia R$ 170 a Nando.

No entanto o réu Michel Henrique não será julgado junto com os demais, uma vez que sua advogada renunciou ao caso e o defensor público, apontado pela defensoria, não poderá participar do julgamento, pois já tem julgamento marcado para mesma data e horário e também pela complexidade do processo.

Tuberculose

Nando foi diagnosticado na prisão com tuberculose e se negou a receber tratamento. Segundo informações do processo, devido à recusa ele recebeu punição média e foi isolado dos demais presos para evitar a contaminação dos outros internos.