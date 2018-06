Serralheiro é executado a tiros enquanto trabalhava

Um idoso foi executado a tiros na manhã desta sexta-feira (29), na região do assentamento Nova Itamarati em Ponta Porã.

O serralheiro Aliel Magre, 66 anos, foi executado com seis tiros de arma de fogo, sendo cinco no peito e um na cabeça, dentro da própria serralheria.

Segundo testemunhas Aliel foi morto por um homem desconhecido, alto e magro, que após efetuar os disparos, fugiu do local ainda empunhando o revólver.

A esposa da vítima disse aos policiais militares que o homem não tinha inimigos ou dívidas.

O autor do crime ainda não foi localizado e a polícia segue com as investigações para esclarecer a motivação do homicídio.