Sertão emite comunicado após clientes relatarem golpe envolvendo nome da empresa

Após tomar conhecimento de um golpe envolvendo o nome da empresa, a Sertão Comercial de Equipamentos LTDA emitiu um comunicado a seus clientes alertado para a prática. De acordo com o comunicado, pessoas não ligadas à empresa estariam comercializando produtos e emitindo notas falsas em nome da Sertão.

Por meio do comunicado a Sertão destaca que não realiza vendas fora do ambiente de suas lojas e que a nota fiscal emitida pelos golpistas com a logo da empresa é falsa. Os produtos estariam sendo vendidos por preços inferiores aos praticados no mercado e o referido golpe também foi identificado em sites de compra e venda de produtos.

A empresa salienta ainda que “repudia e não compactua com o comércio ilegal de produtos e reforça que seus produtos tem garantia de procedência e são vendidos exclusivamente nas lojas, os vendedores são uniformizados e identificados com crachá”. Ao final a empresa agradece a população pelo alerta e destaca que as autoridades competentes já foram comunicadas para sejam tomadas todas as medidas cabíveis.