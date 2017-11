Servidor que debochou de vítima de atropelamento é transferido

Depois de fazer comentários maldosos nas redes sociais sobre a vítima de atropelamento no sábado (25), Victor Hugo Ribeiro Nogueira Da Silva que era servidor público municipal da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos foi removido da secretária e realocado na Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais.

A remoção aconteceu depois que a família e amigos de Lucas Henrique Souza Mateus, que perdeu a vida no acidente, se revoltaram com as postagens de Victor na rede social, quando Lucas ainda estava internado em estado grave, e passaram a protestar pedindo a exoneração do servidor.

Nos comentários Victor acusava a vítima de dever para ele cerca de R$ 3mil e que iria fazer plantão na porta do hospital para receber a divida, e ainda usou expressões de baixo calão para se referir a Lucas.

A indignação da família se deu pelo fato de que Victor era servidor da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos e deveria ser mais zeloso com um assunto tão sensível como quando a vida de alguém está em risco.

A pressão popular foi tão grande que na tarde de quarta-feira (29) a Subsecretária publicou uma nota dizendo: “Não compactuamos com quaisquer atitudes que venham a ferir os Direitos Humanos. Nos solidarizamos com a dor irreparável por parte de familiares e amigos pela perda do jovem Lucas Henrique Souza Mateus.

Diante dos fatos, informamos que o Servidor Victor Hugo Ribeiro Nogueira da Silva foi desligado não fazendo mais parte do quadro dos servidores desta Subsecretaria”.

Na manhã dessa quinta-feira (30) foi publicada a transferência de secretárias no diário oficial da Capital.

O acidente

Lucas foi atropelado por um estudante de medicina que estava embriagado conforme teste de alcoolemia. O acidente aconteceu no último sábado (25) nos cruzamentos da Avenida Ceará com a Euclides da Cunha.

De acordo com o registro da polícia, alguns amigos atravessavam a rua na faixa de pedestre quando aconteceu o acidente. No momento em que o grupo passava pelo local o jovem médico, que conduzia um HB20 não conseguiu parar a atropelou Lucas.

O autor do atropelamento Rodrigo Souza Augusto, 26 anos, parou para prestar socorro à vítima e foi preso em flagrante. No teste do bafômetro o equipamento apontou uma quantidade de 0,80 miligramas de álcool por litro de sangue. O permito, de acordo com o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), é de 0,05 miligramas. Rodrigo foi solto no domingo (26) após pagar fiança de R$ 50 mil. E alegou que estava saindo da festa de formatura embriagado, o jovem a habilitação suspensa.

Lucas foi encaminhado com traumatismo craniano para à Santa Casa em estado grave. Ele ficou internado no hospital e na manhã de segunda-feira (27) teve sua morte encefálica constatada.

A família de Lucas autorizou a doação de órgãos do jovem e na manhã de terça-feira (28), foi realizada a cirurgia para a capitação dos órgãos. Foram retirados o coração, fígado, rins e córneas. De acordo com a assessoria da Santa Casa, o coração, fígado e um dos rins foram para São Paulo, o outro rim e as córneas ficaram no hospital.

Acidentes

Esse já o segundo caso de acidente de transito causado por um estudante de medicina. No começo do mês outro estudante de medicina também se envolveu em um acidente que acabou tirando a vida da advogada Carolina Albuquerque, de 25 anos.