Servidores da ALMS escolhem nova diretoria de sindicato nesta sexta-feira

Os trabalhadores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS) escolherão a diretoria do Sindicato dos Servidores da Casa de Leis (Sisalms) durante eleição nesta sexta-feira (29/9). A pedido do deputado Paulo Corrêa (PR), o funcionário João Moreira ocupou a tribuna, durante a sessão plenária desta quinta-feira (28/9). "Como representante da Chapa 1 - União e Compromisso, Juntos Somos Fortes, temos conversado com os servidores e apresentado nossas propostas", disse.

O presidente Junior Mochi (PMDB) reiterou que a definição do representante dos servidores é de livre escolha de cada trabalhador. "A Mesa Diretora não intervém na eleição interna. Também informo que recebemos há pouco a solicitação do representante da Chapa 3, mas como não há tempo hábil para aprovação do requerimento, conforme determina o Regimento Interno da Casa de Leis, não será possível que ele ocupe a tribuna hoje", explicou.

O pleito será realizado no Plenarinho Deputado Nelito Câmara. A presidência interina do Sisalms fará a abertura da Assembleia Geral antes do início da votação, marcado para as 8h30. Os votos serão colhidos até às 16h, quando será iniciada a apuração. Na sequência, será declarado o resultado da eleição e a nova diretoria tomará posse.