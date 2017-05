Servidores da ALMS terão reposição salarial de 4,95%

Quatro proposições foram aprovadas na sessão desta terça-feira (30). O destaque foi o Projeto de Lei (PL) 102/2017, que concede a reposição salarial de 4,95% aos servidores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Aposentados e pensionistas também serão beneficiados com o acréscimo remuneratório. A matéria segue para sanção do chefe do Poder Executivo.

Em primeira discussão, foi aprovado O PL 29/2017, do deputado Paulo Siufi (PMDB), que institui o Programa Estadual de Coleta e Reciclagem de óleos de origem vegetal e seus resíduos, com o objetivo de dispor sobre medidas de reaproveitamento, minimizando os impactos ambientais que o despejo inadequado pode causar.

As finalidades são evitar a poluição dos recursos hídricos e solo; informar à população quanto aos riscos ambientais causados pelo descarte inadequado na rede de esgoto e as vantagens ambientais, econômicas e sociais de seu reaproveitamento; incentivar a prática da reciclagem; favorecer o aproveitamento econômico da reciclagem, desde a coleta, transporte e revenda, até os processos industriais de transformação, de maneira a gerar empregos e renda.

Duas proposições que tratam de concessão de Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense também foram aprovadas em discussão única.