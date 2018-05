Servidores da UFMS farão paralisação dia 23

No próximo dia 23 de maio os servidores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul irão paralisar suas atividades, em protesto salarial. A decisão foi tomada em assembleia geral realizada na manhã de quinta-feira (17).

Os trabalhadores não lutam por aumento salarial, mas sim por reposição das perdas salariais que vêm ocorrendo há anos e que já acumulam um prejuízo de 28%. Esse é o percentual que eles querem de reposição, informa o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – SISTA-MS.

Os protestantes vão fazer panfletagem no entorno da universidade para informar a todos sobre o motivo da paralisação e as reivindicações que a categoria faz ao Governo e à Reitoria da UFMS para que tenham melhores salários e mais dignidade no ambiente de trabalho.

Também decidiram fazer outra assembleia um dia antes da paralisação, no dia 22 de maio, em frente à Reitoria, para entregar um abaixo assinado ao reitor, solicitando a suspensão da implantação do ponto eletrônico na universidade, até que se faça um dimensionamento de pessoal com a garantia de implantação das 30 horas.

Além da paralisação no dia 23 de maio, durante todo o dia, os servidores da UFMS discutiram também o polêmico processo de revisão dos valores dos 47,84%.