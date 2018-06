Os 49 mil servidores estaduais terão mudanças no horário de expedientes nos dias de jogo do Brasil na Copa do Mundo 2018. A previsão é de que o decreto, assinado na última sexta-feira (8), pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB), seja publicado neste sábado (9), no Diário Oficial.

O titular da Secretaria de Administração e Desburocratização(SAD), Carlos Alberto Assis, explicou que quando o jogo da Seleção Brasileira for de manhã, os servidores farão expediente das 13h às 17h30. Se o jogo for à tarde, o expediente vai das 7h30 às 12h.

Assis explicou ainda que os servidores não precisarão compensar as horas já que o horário diferenciado já estava na programação do governo do estado.

Na última sexta-feira o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), também divulgou o horário de funcionamento nos dias 22 e 27 de junho, datas de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. No dia 22, uma sexta-feira, o expediente será das 12h às 18h. Já no dia 27, o atendimento vai das 8h às 12h.

O governo federal publicou no último dia 4 a portaria que flexibiliza os horários de atendimento ao público ao longo da Copa do Mundo. Nos dias de jogos do Brasil na parte da manhã, o expediente terá início às 13h; e nos dias em que os jogos da Seleção Brasileira forem no período da tarde, o expediente se encerrará às 12h. As horas não trabalhadas deverão ser compensadas até o dia 31 de outubro de 2018.

O que diz a lei

A liberação de funcionários é opcional para a empresa, depende da intenção dela em fazer um acordo com os empregados. Caso o empregador decida que nada muda na rotina de trabalho, a jornada será normal.

“Dia de jogo da Seleção na Copa do Mundo não é feriado. É uma questão da vontade da empresa de liberar ou não. Via de regra, recomendamos uma conversa entre patrão e empregados”, diz o professor e advogado especialista em Direito do Trabalho, Flavio Ordoque.

Jogos

O jogo de estreia da seleção será no domingo (17), diante da Suíça, na Arena Rostov, às 15h, pelo horário de Brasília.

Depois de pegar a Suíça, o desafio será diante da Costa Rica, de Keylor Najas, titular do gol do Real Madrid. O jogo está marcado para sexta-feira (22), em São Petesburgo, às 9h da manhã (de Brasília).

A seleção fecha a primeira fase contra a perigosa Sérvia na quarta-feira (27), em Moscou, no mesmo horário da partida de estreia – 15h (de Brasília).

A partir das oitavas de final, os horários dependerão da posição em que a seleção terminar no Grupo E.