Servidores do Detran doam sangue em comemoração ao dia do motorista

O Detran, por meio do Serviço Social, realiza a campanha de doação de sangue coletiva três vezes ao ano

Nesta terça-feira (25.7) – data em que é comemorado o dia do motorista – servidores do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) se uniram para um grande gesto de solidariedade: a doação de sangue.

O Detran, por meio do Serviço Social, realiza a campanha de doação de sangue coletiva três vezes ao ano. O objetivo é fazer com que os servidores tenham a doação de sangue como um hábito.

Julio César Rodrigues, além de ser doador e sempre participar das campanhas internas, também é examinador de trânsito do Detran-MS, ou seja, pratica duas vezes o ato de preservar e salvar vidas.

“Ser doador de sangue é uma questão altruísta, porque sempre salvamos vidas, às vezes de pessoas que nem conhecemos. Coincidentemente, a minha função no Detran também colabora com a preservação da vida e um trânsito mais seguro porque nós, da banca examinadora, prezamos e aprovamos condutores conscientes e que estão aptos para o trânsito”, destacou.

Os interessados em fazer parte dessa corrente do bem podem ir até uma unidade de coleta e realizar esse gesto grandioso. Os requisitos básicos para doação são: ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 55 quilos e ter boa saúde, estar bem alimentado, não usar medicamento controlado nem ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas.