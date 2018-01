Servidores estaduais recebem amanhã

Os salários dos servidores estaduais de Mato Grosso do Sul estarão disponíveis em conta nesta quinta-feira (4).

O pagamento será realizado de acordo com anúncio feito pelo governador Reinaldo Azambuja no início de dezembro do ano passado.

Segundo o governo do Estado, a folha de pagamento dos 70 mil servidores ativos e inativos somam R$ 465 milhões.

Em dia

Em coletiva no dia 4 de dezembro, Azambuja adiantou que os últimos salários de 2017 seriam pagos em dia. O décimo terceiro foi pago no dia 14 de dezembro.