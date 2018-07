Inscrições para o prêmio de Gestão Pública seguem até dia 30

As inscrições devem ser feitas somente pelo site da Escolagov

O prazo para os servidores públicos estaduais inscreverem os projetos e concorrer ao XIII Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública termina no dia 30 de julho. O edital de prorrogação foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), edição 9.686.

O objetivo do prêmio de Gestão Pública é incentivar os servidores a contribuírem para a modernização da gestão pública, valorizando e premiando ideias inovadoras. Os prêmios serão distribuídos entre seis projetos vencedores divididos em duas categorias: Práticas Inovadoras de Sucesso, que premiará trabalhos apresentados por meio de relatos de práticas, com resultados mensuráveis, e Ideias Inovadoras Implementáveis que premiará trabalhos apresentados por meio de pré-projetos que possam ser implementados no âmbito estadual e que possam produzir resultados positivos.

As inscrições devem ser feitas somente pelo site da Fundação Escola de Governo (Escolagov) até às 23h59 do dia 30 de julho. O participante deve preencher o formulário de inscrição, anexar o trabalho e os documentos solicitados. Logo após o envio da inscrição o participante deverá aguardar mensagem de confirmação na tela do computador onde constará o protocolo de envio.

O prêmio visa, além de identificar e divulgar as melhores práticas da administração pública, fomentar a busca de soluções para os problemas diários, incentivar as boas práticas de gerenciamento no serviço público, valorizar os servidores, reconhecendo suas iniciativas e desempenho, e incentivar a geração de novos conhecimentos em gestão pública.