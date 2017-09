Servidores estaduais terão descontos entre 5% a 50% no comércio da Capital

Para valorizar o poder de compra do servidor estadual no comércio de Campo Grande durante todo mês de outubro, o Governo de Mato Grosso do Sul, renovou nesta quinta-feira (28), uma parceria importante com a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), o Clube de Benefícios para o Servidor Público Estadual. Na prática, a ação vai oferecer uma série de benefícios e vantagens, além de descontos entre 5% e 50% em mais de 60 estabelecimentos comerciais de Campo Grande.

Composto por 62 empresas, o Clube reúne uma série de descontos na compra de produtos ou na contratação de serviços, em diversas lojas do comércio da Capital.

Alimentação, vestuário, móveis e planejados, farmácias, óticas, lavanderia, serviços em informática e comunicação, centro educacional, escolas de idiomas, telefonia, concessionárias e até em pacotes de viagens são alguns dos exemplos de parceiros do Clube.

Para se beneficiar dos descontos, o servidor deverá, no ato da compra apresentar um documento que comprove o vínculo com o Estado e outro com foto. Os descontos e vantagens passam a valer a partir de 1º de outubro e se estendem até o dia 31 de outubro. O benefício deve atingir 35 mil servidores em Campo Grande.

A iniciativa que já foi sucesso em anos anteriores tem o objetivo de beneficiar também os servidores públicos estaduais residentes no interior que estiverem passando por Campo Grande.

A lista de lojas parceiras está disponível neste link ou no site da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande.