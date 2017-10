A paradeira, no entanto não se limita apenas aos servidores públicos, muitos escritórios também fecharão as portas só voltando as atividades normais na segunda-feira.

Contando com sábado e domingo, nesta semana, servidores municipais e estaduais terão cinco dias de folga. Isso porque dia 11 de outubro é feriado estadual, onde na data é comemorado a Divisão de Mato Grosso do Sul, dia 12 é celebrado o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e na sexta-feira (13) as repartições públicas decretaram ponto facultativo.

O Decreto nº 13.300, de 29 de setembro de 2017, foi publicado na edição do dia 2 de outubro no do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), pela prefeitura. Excetuam-se às regras do decreto os centros regionais 24 horas e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA), que funcionam normalmente no feriado prolongado. O serviço de limpeza da cidade e coleta de lixo domiciliar também será mantido neste período.

No caso dos servidores estaduais o decreto foi publicado no início do ano, quando o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) definiu o calendário anual de folgas extras. O decreto está no Diário Oficial do Estado do dia 13 de fevereiro. A Câmara Municipal de Campo Grande também só funcionará até a próxima terça-feira (10).

Empresas

A paradeira, no entanto não se limita apenas aos servidores públicos, muitos escritórios, principalmente de prestadores de serviço, também fecharão as portas na sexta-feira, só voltando as atividades normais na segunda-feira. O maior reflexo disso pode ser notado tanto no aeroporto da Capitral, quanto nas estradas, pois não serão somente servidores públicos que deixarão a cidade. Em Pontas Porã, por exemplo, os principais hotéis da cidade fronteiriça só tem vaga a partir de domingo, justamente quando termina o “feriadão”.

Sindicatos, entidades representativas e federações vão na mesma balada, ninguém abre sexta-feira. Com isso a semana na Capital viverá o fenômeno tipicamente brasileiro chamado “paradeira”.

Comércio

O comércio de Campo Grande está autorizado a funcionar nos próximos dois feriados, 11 e 12 de outubro. De acordo com informações da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul (Fecomércio-MS conforme prevê a Convenção Coletiva, é preciso comunicar o Sindicato dos Empregados com 48 horas de antecedência e pagar 7% do piso salarial aos colaboradores.

O Sindsuper (Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Campo Grande) informou que os supermercados e hipermercados de Campo Grande, abrem normalmente nas duas datas. Entretanto, conforme estabelece a Convenção Coletiva 2017/2018, firmada entre o Sindsuper e o SECCG (Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande/MS), como forma de compensar os dias trabalhados as empresas supermercadistas deverão efetuar, nestas datas, o pagamento de R$ 57,55, por dia trabalhado, em vale-compra (sem natureza salarial) e ainda proporcionar folga aos trabalhadores, no prazo de 60 dias.

Movimentação

De acordo com o levantamento realizado Socicam, concessionária responsável pelo Terminal Rodoviário de Campo Grande, cerca de 15 mil pessoas devem seguir viagem de ônibus neste feriado prolongado. O Terminal Rodoviário receberá operação especial para atender os passageiros que dão preferência às viagens rodoviárias.

O quadro de funcionários nas áreas de operação, limpeza, segurança e manutenção receberá um reforço de acordo com a demanda, a programação dos ônibus também sofrerá .modificações para que o terminal consiga atender o aumento da movimentação com os carros extras. A operação especial também é estendida aos que atuam dentro dos terminais, tais como: empresas de ônibus, pontos de alimentação, lojistas e demais serviços.

É esperada uma movimentação maior a partir da próxima quarta-feira (11) que deve ser estender até segunda, dia 16 de outubro. Os períodos mais movimentados para o embarque, onde a previsão indica mais de quatro mil pessoas deixando Campo Grande de ônibus, serão os dias 11, entre 20 horas e 23 horas, e 12 de outubro, entre 8 horas e 12 horas. As cidades mais procuradas são Ponta Porã, Corumbá, Cuiabá, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre.

BOX

MS 40 anos

Para quem não planejou nenhuma viagem e vai curtir o feriado em Campo Grande mesmo Governo do Estado preparou uma programação com eventos para comemorar os 40 anos de Mato Grosso do Sul. Na última sexta-feira (6) foi anunciado o cantor Alceu Valença como principal atração da festa de aniversário.

Alceu Valença faz show no dia 12 de outubro, no Parque das Nações Indígenas. O pernambucano passou por aqui pela última vez em dezembro de 2007, no MS Canta Brasil, e a apresentação foi uma das mais elogiadas do projeto.

Veja a programação completa de shows:

DIA 11

17h – Show Sertanejo Raiz

Espetáculo vai reunir os principais nomes da música de raiz de Mato Grosso do Sul. Atrações: Amambay; Aurélio Miranda; Beth e Betinha; Castelo; Elinho do Bandoneon; Delinha; Dino Rocha; Tostão e Guarany; Victor Hugo de La Sierra; Marcelo Loureiro

18h15 – Show Regional

Show com nomes mais representativos da música regional sul-mato-grossenses. Atrações: Paulo Simões; Geraldo Espíndola; Guilherme Rondon; Celito Espíndola; Carlos Colman; Grupo Acaba; Maria Alice; Filho dos Livres; Gílson Espíndola; Antônio Porto; Thamires Tannous Hermanos Irmãos & Rodrigo Sater

20h – Show Almir Sater

Concerto com o sul-mato-grossense Almir Sater, o maior violeiro do Brasil e um dos maiores nomes da atualidade da Música Popular Brasileira.

DIA 12

17h – Show Samba

Espetáculo com os nomes mais conceituados do samba de Mato Grosso do Sul. Atrações: Zé Carlos da Vila Carvalho; Jucy Ibanez; Gideão Dias; Sampri; Toniquinho da Viola; Pegada de Macaco; Don Batuque; Choquito

18h15 – Show Pop

Show com os principais artistas da nova geração da música sul-mato-grossense. Atrações: Beget de Lucena; Chicão Castro; Marina Peralta; Vinil Moraes; Xaras Gabriel; Ju Souc; Chris Haicai; André Stábile; Zé Pretim; Carlos Sória; Rodrigo Tozette ;Falange da Rima

20h – Show Alceu Valença

Alceu Valença é um dos artistas mais importantes da Música Popular Brasileira. Conhecido pelo jeito irreverente, figurinos criativos e uma performance marcante no palco, o cantor pernambucano é autor de clássicos como “Morena Tropicana”, “Coração Bobo” e “Como Dois Animais”.

Jota Quest

E ainda tem opção para quando terminar as comemorações promovidas pelo Governo do Estado. Para quem quer curtir o fim de semana, no dia 14 de outubro Jota Quest se apresenta no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo (Palácio Popular da Cultura) em comemoração aos seus 20 anos de carreira.