Servidores participarão da revisão do Plano Diretor do Parque dos Poderes

Com objetivo de aprimorar o planejamento urbano da região do Parque dos Poderes, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) e em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, convida os servidores a participarem da revisão do Plano Diretor da cidade, especificamente da região do Parque dos Poderes.

Situado no bairro Jardim Veraneio, o Parque dos Poderes abriga setores importantes das três esferas do poder: Executivo, Legislativo e Judiciário. Motivo pelo qual concentra um grande número de servidores que passam a maior parte do tempo no local.

“É importante que os servidores do Estado respondam o questionário e contribuam para futuras melhorias da estrutura pública oferecida no Parque dos Poderes. Faz parte do planejamento, e de como queremos ver o Parque daqui 10, 20 anos”, ressalta o Secretário de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis.

Para participar o servidor deve clicar no link, onde será direcionado a “Leitura Comunitária – Revisão do Plano Diretor”. Na opção “escolha o nome do seu bairro” selecione a opção “Veraneio”. Na sequência haverá três questões, sendo duas descritivas e uma de múltipla escolha, que avalia infraestrutura, coleta de lixo, segurança, limpeza urbana e transporte público.

O prazo final para preenchimento do questionário é 28 de julho. De acordo com a Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, a revisão do Plano Diretor de Campo Grande envolverá os 74 bairros da Capital e os distritos de Anhanduí e Rochedinho.