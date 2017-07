Servidores tem até 17% de desconto em unidades habitacionais

Servidores públicos estaduais têm até o dia 31 de agosto para aproveitar as vantagens e comprar um imóvel com até 17% de desconto. Os interessados podem conhecer os apartamentos do condomínio Rio da Prata no terceiro café da manhã especial que será servido no sábado (29.7).

Quem ainda não realizou o sonho de ter a casa própria, têm a oportunidade concretizá-lo com o convênio firmado entre a Egelte Engenharia e o Governo do Estado. Mas o prazo termina em agosto e para que os servidores cheguem mais perto do imóvel próprio, o café da manhã será servido das 8h às 12h.

O encontro será no salão de festas do condomínio localizado na rua Sacramento, 320, bairro São Francisco (esquina com a avenida Mascarenhas de Moraes). Quem for até lá poderá aproveitar condições especiais, além do desconto garantido aos servidores do Estado.

Durante o café da manhã também será possível conhecer o espaço que saiu do papel em 2013 e tem a arquitetura pensada para proporcionar um estilo de vida leve, saudável e com a segurança que os dias de hoje exigem.

Rio da Prata

O lugar é lindo, como um clube para a qualidade de vida de toda família. São 16 itens só de lazer entre playground, brinquedoteca, academia, salão de festas, quadra de grama, quiosques com churrasqueira, espaço gourmet, piscinas infantil, adulto e de biribol, lan house, espaço mulher, sala de jogos, entre outros.

Em três blocos de oito andares, estão 192 apartamentos no total, com valores a partir de R$ 179 mil. O futuro proprietário pode escolher entre unidades com 1, 2 ou 3 quartos e área entre 50 e 73m².

Com a iniciativa, segundo o secretário adjunto de Administração e Desburocratização de Mato Grosso do Sul, Édio de Souza Viégas, o governo trabalha uma politica transversal de valorização e oportuniza ao servidor condições para que ele possa concretizar o sonho da casa própria. “É mais uma iniciativa de valorização do nosso servidor, renovando uma parceria importante e oportunizando através de benefícios, que ele possa sair do aluguel” observa.

Para utilizar os descontos disponíveis através da parceria, o servidor deverá apresentar cópia do contracheque ou qualquer documento que comprove vínculo com a administração estadual.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3045-8777 / 99676-9459 / 99293-6336. E a presença no café da manhã deve ser confirmada com a Pamella no 67 99253-3883.