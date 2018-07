Sesau abre vacinação para feirantes e mototaxistas

Feirantes, comerciantes do camelódromo, taxistas e mototaxistas podem se vacinar contra a gripe nas unidades básicas de saúde (UBS-UBSF) nesta segunda-feira (2). Esta é a recomendação da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Para receber a vacina, tanto os feirantes, comerciantes do camelódromo, taxistas, mototaxistas e a população em geral devem apresentar o Cartão Nacional de Saúde (CNS) e/ou número prontuário da rede de saúde de Campo Grande (Hygia), documento pessoal de identificação e a caderneta de vacinação (caso tenha). A dose aplicada será registrada no prontuário eletrônico do paciente para garantir o controle dos imunobiológicos. As unidades irão abrir às 14h, com as salas de vacinação abertas até às 16h45.

Na mesma data será aberta a vacinação para a população em geral e as doses remanescentes serão distribuídas para as unidades conforme a demanda de cada local. Os profissionais das salas de vacinação podem distribuir senhas conforme a quantidade correspondente de vacina disponível na unidade ou para atender o público até o fechamento da sala.