Sesau apresenta estratégias de vacinação em audiência na Câmara

A Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) apresenta nesta sexta-feira (3) as estratégias de vacinação contra a Influenza (gripe A H1N1) para 2017 no Município de Campo Grande. A audiência pública foi convocada pela Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal e acontece às 8 horas no plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis.

No ano passado, a campanha de imunização contra a Influenza foi envolta em inúmeras polêmicas, desde o suposto sumiço de doses de vacina, até a vacinação indevida de pessoas que estavam fora do chamado grupo de risco, o que, inclusive, motivou a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instaurada pela Câmara.

Diante deste fato, a Secretaria de Saúde decidiu se antecipar e apresentar as estratégias que serão adotadas durante o período de campanha, a fim de evitar problemas semelhantes aos ocorridos no ano que se findou.

Outro ponto a ser esclarecido é quanto à portaria do Ministério da Saúde que incluiu, a partir deste ano, os professores que atuam no ensino regular no Programa Nacional de Imunização contra a Influenza.

A campanha nacional de vacinação contra gripe ocorre geralmente entre abril e maio. Na rede pública, a vacinação contra influenza é destinada a alguns grupos prioritários: crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, idosos, profissionais da saúde, povos indígenas e pessoas portadoras de doenças crônicas e outras doenças que comprometam a imunidade.

Os grupos mais vulneráveis devem se vacinar todos os anos. Isso porque, mesmo quando as cepas dos vírus permanecem as mesmas, a quantidade de anticorpos diminui ao longo dos meses, reduzindo o grau de proteção.