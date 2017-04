Sesau realizou mais de 2 mil atendimentos em apenas três meses

De janeiro a março deste ano, a Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) realizou mais de 2,8 mil atendimentos, que consistem em pedidos de informação, solicitações diversas, reclamações, denúncias, sugestões, entre outros. Há também aqueles que procuram o setor para fazer elogios aos serviços prestados, seja pela postura de um determinado profissional ou de toda a equipe de uma unidade de saúde.

A responsável pela Ouvidoria da Sesau, Sônia Correia dos Santos, ressalta que, apesar do volume deste tipo de atendimento ser numericamente inferior e até mesmo desproporcional às reclamações e denúncias, serve como referência e dá bons exemplos.

Ao todo, nestes três primeiros meses do ano, 51 pessoas procuraram a Ouvidoria, seja pelo tele-atendimento ou pessoalmente, para elogiar o atendimento recebido e o trabalho dos servidores da SESAU.

Por iniciativa da atual gestão, estes bons exemplos estão sendo reconhecidos publicamente a partir da publicação de Moções de Elogio no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande). Nesta semana, por exemplo, foram publicadas seis Moções de Elogio direcionadas a unidades e profissionais de saúde pela valiosa atuação com extrema competência a todos que aguardavam atendimento.

Entre as unidades citadas essão as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do Universitário, Santa Mônica e Coronel Antonino; Unidade Básica de Saúde (UBS) Caiçara; Centro de Atenção Psicossocial (CAPS III) do Bairro Aero Rancho e também a técnica de enfermagem do UBS do Bairro Estrela do Sul, Gleiciane Andrea Marques Robaina.

Conforme relatório da Ouvidoria, dos mais de 2,8 mil atendimentos, 1,8 mil foram feitos através do tele-atendimento; 870 pessoalmente e os demais por e-mail e ou WEB. Cerca de 50% são referentes a pedidos de informações sobre consultas, exames e reclamações diversas.

“A Ouvidoria funciona como um termômetro e é muito importante para que a gestão possa definir estratégias principalmente quanto ao atendimento da população. Através deste dialogo nós podemos ter uma boa noção de onde é preciso melhorar”, diz a chefe do setor, reforçando que, dependendo do caso, o setor dá uma devolutiva quase que imediata ao usuário sobre o problema.

Serviço

A Ouvidoria funciona de segunda a sexta-feira de 8h às 11h e das 13h30 às 17h na sede da SESAU – localizada à Rua Bahia, nº 280.

Telefone: (67) 3314-9955