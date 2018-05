Sesau suspende serviços por falta de combustível na capital

A assessoria de imprensa da prefeitura de Campo Grande informou neste sábado (26), que devido à greve dos caminhoneiros e a falta de combustível, serviços da Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau), ficaram temporariamente suspensos. Apenas casos de urgência e emergência serão atendidos na rede pública.

Em nota, a secretaria informou que os atendimentos serão feitos com auxílio das unidades de resposta rápida, porém, o serviço veicular de apoio em casos de surtos, atendimentos laboratoriais e psiquiatricos serão tratados como menor urgência.

Atendimentos a pacientes com ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para as Unidades de Pronto Atendimento e Centro Regional de Saúda acontecerão apenas em casos de risco de morte.