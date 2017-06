Sesc abre processo seletivo de contratação para hotel de Bonito

A partir desta quarta-feira (21) até o dia 28 de junho, estará aberto o processo de inscrição para seleção do Sesc Bonito.

Há duas vagas para contratação imediata, voltadas a auxiliar operacional em serviços gerais e também será montado cadastro de reserva para auxiliar operacional na área de manutenção da unidade.

O salário para o auxiliar da área de serviços gerais é de R$ 1.448,00 e para auxiliar de manutenção, R$ 2.154,00. Entre as exigências para as vagas, estão ensino fundamental completo e experiência nas áreas. A dedicação é de 44 horas semanais, com benefícios como plano de saúde e auxílio alimentação.

As inscrições devem ser feitas no site sesc.ms, na aba “trabalhe no Sesc”, onde estão disponíveis os editais com descritivo do processo seletivo e das vagas. A relação de habilitados será divulgada dia 03 de julho e eles passarão por avaliações e entrevistas. O resultado final sai dia 14 de julho.