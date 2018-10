A partir desta terça-feira (23), o Sesc Cultura irá recebe grandes nomes do cenário artístico e cultural, que estarão na cidade com oficinas e palestras sobre teatro, cinema e curadoria de artes. Júlia Rebouças, a curadora do Inhotim e da Bienal de Artes de São Paulo será uma das convidadas do evento.

Entre os convidados, Ação do Sesc Dramaturgia, a oficina Dramaturgia da luz, traz ao Sesc Cultura o técnico de iluminação, Flávio Andrade, nos dias 23 a 27 de outubro, sendo de terça a sexta das 18h30 às 22h30 e no sábado, das 9h às 13h.

No dia 25, às 19h30, o público tem encontro marcado com Julia Rebouças, que estará no Sesc para discutir ideias sobre arte contemporânea, processos e práticas envolvidos na atuação do curador, repensando os papéis do artista, do crítico e do curador no sistema das artes. A palestra “Curadoria, arte contemporânea e a criação de novos eixos”, será na sala de audiovisual do Sesc Cultura, a participação é gratuita, limitada à lotação do espaço.

Para participar das oficinas, é preciso ter cartão do Sesc válido e fazer inscrição mediante doação de três litros de leite longa vida que serão revertidos ao Mesa Brasil Sesc.

Serviço

O teatro Prosa do Sesc Horto está localizado na rua Anhanduí, 200. O Sesc Cultura está localizado na avenida Afonso Pena, nº 2270. Acompanhe a programação do Sesc no site sesc.ms.