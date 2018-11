A arte como instrumento para discussões sociais está em evidência na programação desta semana do Sesc Cultura. As ações contemplam discussão sobre o feminismo a partir de obras de arte, ação com audiodescrição e também apresentação teatral, tudo com participação gratuita.

De 06 a 10 de novembro, a partir das 20 horas, será encenado no Teatro Prosa, do Sesc Horto, o espetáculo “Pedra Bruta” – Ensaio para colher o provisório das coisas, com dramaturgia de Éder Rodrigues e direção de Nill Amaral. A obra expõe aos espectadores uma verdade talvez difícil de se engolir, mas extremamente necessária. São diversos quadros interligados como uma camada de sociabilidade que pode rapidamente ser rompida em nossos dias. A peça é uma realização do Sesc MS e conta com apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania – Fundação Estadual de Cultura de Mato Grosso do Sul.

Dia 08, quinta-feira, às 19h30, haverá a palestra Feminismo na Arte do século 20 e 21 – Apontamentos históricos, com a artista plástica Priscila Pessoa e que terá audiodescrição. A palestra é uma ação paralela em diálogo com a exposição “Sempre Convosco” da artista em cartaz na galeria do Sesc Cultura até dia 2 de fevereiro.

“A palestra vai abordar o feminismo na arte dos séculos XX e XXI a partir de 20 obras que selecionei e que têm algum viés que pode ser discutido dentro de feminismo. Vou abrir para que o público também indique outros trabalhos que conheçam para que discutamos não só a partir das minhas referências, mas também dos participantes da palestra”, diz Priscilla

Serviço – O Teatro Prosa do Sesc Horto está localizado na rua Anhanduí, 200. O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, nº 2270. Acompanhe a programação do Sesc no site sesc.ms