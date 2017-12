Sesc entrou em clima natalino compondo a decoração na Capital

O Sesc Morada dos Baís acendeu na segunda-feira (11), as luzes de Natal, em clima de festa com apresentação do coral das crianças do Sesc Lageado e da banda de ritmos cubanos Coxa Bamba.

A diretora regional do Sesc, Regina Ferro, ressalta que desde 2015, as luzes do Sesc Morada dos Baís passam a compor a decoração da cidade. “A ideia é que seja atrativo de diversão e cultura a quem recebe seus familiares de fora para que conheça nossa cultura não só pela arte que acontece no Sesc Morada dos Baís, mas pela comida regional, que oferecemos”, convida Regina.

O presidente do Conselho Estadual do Sesc, Edison Araújo, enfatizou que as luzes de Natal são um presente do Sesc para a Capital, cumprindo com a missão de educar para a qualidade de vida, por meio da saúde, lazer, cultura e também do turismo. “Queremos aquecer os corações e encher os olhos e fazer com que todos possam ter esperança do que somos cidadãos capazes de proteger e defender o que é nosso. Que a festa de fim de ano tenha propósito de nos unir para o bem da nossa Capital e de MS”.

Marquinhos fez uma reflexão sobre a importância da fraternidade. “A gente começa a entrar no clima da canção entoada por essas crianças. Porque os adultos não tornam todos os dias um dia de Natal?”. E também ressaltou a importância da parceria com o Sistema, por meio do presidente Edison Araújo e da diretora Regina Ferro. “O Seu exemplo deve servir a todos aqueles que querem fazer um Natal todos os dias”, disse o prefeito ao presidente.

As luzes de Natal estarão acesas todas as noites até o dia 11 de janeiro.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. Acompanhe a programação no site sesc.ms