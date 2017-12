Sesc Morada dos Baís acende luzes de natal nesta segunda

A noite desta segunda-feira (11) será de muita animação no Sesc Morada dos Baís, com um show excepcional para recepcionar a chegada do Natal, marcada pelo acender das luzes.

O evento que seria realizado na última quarta-feira, foi adiado para hoje por conta do mau tempo.

Esta ação, que já é tradição na Capital, ficará aberta a visitação até o dia 11 de janeiro.

A banda Coxa Bamba, com seu ritmo dançante de influências cubanas, é quem subirá ao palco, logo após a solenidade, que começa às 19 horas.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. Acompanhe a programação no site sesc.ms