Sesc Morada dos Baís anima a semana ao som de Samba e música instrumental

De quarta a sábado, a animação da semana já está garantida no Sesc Morada dos Baís. Dia 26 quem sobe ao palco é o Quarteto Samba Choro, levando no repertório clássicos como João Bosco, Paulinho da Viola, Pixinguinha e Nelson Cavaquinho.

“O Sesc Morada dos Baís é um projeto muito bem organizado, de excelência. Tanto a sonorização quando o espaço é ótimo e tudo colabora para que este projeto seja um sucesso”, diz o vocalista Atilla Gomes. O quarteto também conta com Paulinho Brasilidade, nas percussões, Adriano Praça, a flauta e saxofone e Mestre Jackson, no violão.

Quinta, 27, a música instrumental preenche o espaço, com Marcos Assunção. O instrumentista realiza um trabalho que, pelo sincretismo e qualidade das fontes, resultou em uma linguagem original, inspirada pela incomensurável riqueza das mais diversas vertentes da música brasileira. Com a viola caipira, bandolim e violão de sete cordas, traz uma amostra do terceiro trabalho que está sendo produzido onde o artista além das composições dos seus dois álbuns gravados, interpreta arranjos inéditos em obras de renomados compositores como Ernesto Nazareth, Tom Jobim, Milton Nascimento, Pat Metheny e outros.

“O projeto do Sesc na Morada dos Baís é hoje o maior divulgador da música regional, produzida e criada aqui no Estado e me sinto honrado em participar também. O respaldo do público mostra a necessidade de espaço que agregasse a arte, música e boa culinária, como é o Sesc Morada dos Baís”, diz Assunção.

Na sexta-feira, 28, a Banda Feedback faz um especial do Coldplay. “O Sesc vem abrindo espaço para atingir um público diferente. Existe um grande público que já não sai mais para frequentar as baladas noturnas e essa é uma oportunidade importante para que essas pessoas tenham acesso ao nosso trabalho”, diz o guitarrista Wesley Paz.

Para encerrar a semana, no sábado, 29, novidade com o Clube do Litoral Central. Com a proposta de fomentar músicas autorais, o coletivo formado por cantores, compositores e instrumentistas campo-grandenses que fazem a cena atual da música sul-mato-grossense. Guga Borba, Jerry Espíndola, Ju Souc, Leandro Perez, Rodrigo Sater, Renan Nonato e Rodrigo Teixeira, cada um com sua história musical, mas com muita coisa em comum, amizade, parceria, intimidade na sonoridade e coesão nas poesias.

O Clube do Litoral Central tem em seu nome uma homenagem póstuma ao compositor Geraldo Roca, que chamava esta música contemporânea produzida aqui de “Música do Litoral Central”, e que também compôs uma canção chamada “Litoral Central”, que dá o título a um de seus álbuns.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20 horas. Acompanhe a programação no site sesc.ms