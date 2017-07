Sesc Morada dos Baís tem novos pratos com ingredientes típicos da culinária de MS

Tem novidade gastronômica no Sesc Morada dos Baís, com pratos preparados especialmente pelos chefs do Sesc agregando mais opções com ingredientes típicos da culinária de Mato Grosso do Sul.

“A gente acredita que um povo se conhece também pelo que come e temos a proposta de oferecer no Sesc Morada dos Baís um cardápio que é cultura. É possível encontrar ali desde um quebra-torto até pratos especialmente feitos com ingredientes regionais por nossos chefs. Queremos que as pessoas cheguem e tenham contato com a cultura sul-mato-grossense em todos da música à refeição”, diz a diretora regional do Sesc, Regina Ferro.

Conheça os novos pratos do Sesc Morada dos Baís:

Bocaditos pantaneiro - R$29,00 - 400g de alcatra em cubos salteados, com molho defumado, pedaços de pão pita de fubá em torno do prato, com cebola roxa defumada, tomates cereja fritos no azeite e molho de queijo mascarpone acompanhando.

Espetinho de tilápia à moda – R$ 17,00 - 300g de espetinho de tilápia empanada e frita, acompanha molho agridoce de abacaxi e limão.

Tilápia em crosta de pipoca – R$ 22,00 - 250g de tilápia em posta frita, com micropedaços de pipoca temperada com ervas, jogadas na superfície do peixe, acompanhado por filetes de manga cortados à juliene, tomate sem sementes, cebola em brunoise. Salsinha, Manjericão, Azeite, Pimenta dedo de moça, Suco de limão, Tomilho e sal.

Serviço – A cozinha do Sesc Morada dos Baís funciona das 18h30 às 22 horas, de terça-feira a sábado. O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e de quarta-feira a sábado há apresentações, a partir das 20 horas. Acompanhe a programação no site sesc.ms