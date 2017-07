Sesc Morada dos Baís tem novos pratos com ingredientes típicos da culinária de MS

Com ingredientes típicos da culinária de Mato Grosso do Sul, o Sesc Morada dos Baís tem novidades gastronômicas no cardapio.

“A gente acredita que um povo se conhece também pelo que come e temos a proposta de oferecer no Sesc Morada dos Baís um cardápio que é cultura. É possível encontrar ali desde um quebra-torto até pratos especialmente feitos com ingredientes regionais por nossos chefs. Queremos que as pessoas cheguem e tenham contato com a cultura sul-mato-grossense em todos da música à refeição”, diz a diretora regional do Sesc, Regina Ferro.

Conheça os novos pratos do Sesc Morada dos Baís:

Bocaditos pantaneiro - alcatra em cubos salteados, com molho defumado, pedaços de pão pita de fubá em torno do prato, com cebola roxa defumada, tomates cereja fritos no azeite e molho de queijo mascarpone acompanhando.

Espetinho de tilápia à moda – espetinho de tilápia empanada e frita, acompanha molho agridoce de abacaxi e limão.

Tilápia em crosta de pipoca – tilápia em posta frita, com micropedaços de pipoca temperada com ervas, jogadas na superfície do peixe, acompanhado por filetes de manga cortados à juliene, tomate sem sementes, cebola em brunoise. Salsinha, Manjericão, Azeite, Pimenta dedo de moça, Suco de limão, Tomilho e sal.