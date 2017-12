Sesc Morada tem samba de raiz nesta quarta-feira

A semana musical do Sesc Morada dos Baís começa com um misto de músicos brasileiros se unem para tocar o melhor do samba de raiz.

Quem sobe ao palco nesta quarta-feira (6) é a banda Sarará Criolo, um encontro de músicos que vieram de diferentes regiões do Brasil, misturando aqui, o carioca, cuiabano e sul-mato-grossense.

Com repertório eclético, tem foco no samba de raiz. O grupo é composto por: Jeferson Alexandre Souza dos Reis, (cavaquinho e voz), Carlos Fernando Antônio, (violão e voz), Evandro Cezar Souza de Oliveira, (pandeiro e voz), Antônio Valdo Francisco (tantan voz).

O show começa as 20 e a entrada é gratuita.