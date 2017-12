Sesc Morada terá show com ritmos latinos nesta sexta-feira

Fabio Kaida, sobe ao palco do Sesc Morada dos Baís nesta sexta-feira (29), com sua harpa paraguaia onde fará o show “América sem Fronteiras”.

Focado em fortalecer a identidade musical da América Latina, com uma nova roupagem, moderna e atual, mas sem deixar de lado suas características originais. O espetáculo de canto e de música instrumental foi apresentado em diversas cidades do Mato Grosso do Sul, Paraguai e Argentina, no intuito de divulgar, alavancar e fortalecer a identidade musical sul-mato-grossense, brasileira e latino-americana.

Além de Kaida, estão envolvidos no projeto artistas de primeiro escalão da música nacional, integrantes do Grupo Nação Latina, apresentando temas conhecidos como Merceditas, El Condor Pasa, Guantanamera, Carnavalito, Pé de Cedro, Garota de Ipanema entre outros, numa mistura nunca antes vista.