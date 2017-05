Sesc MS terá “Carro de Boi” durante o Festival Brasil Sabor

O Sesc MS participa do 12º Festival “Brasil Sabor”, realizado entre os dias 18 de maio e 11 de junho e nesta edição o “Carro de Boi”, uma homenagem ao monumento dos imigrantes, será comercializado no espaço bistrô do Sesc Morada dos Baís.

A receita é composta por uma porção de rabo bovino cozido ao vinho tinto, que será servido com purê de batata doce, agrião e tomates frescos, por R$ 29,00, de quarta a sábado, das 18h30 às 22h.

Em sua 12ª edição, o maior festival gastronômico do Brasil conta com a participação de 616 restaurantes que exploram a pluralidade dos sabores originais do Brasil. De Norte a Sul do País, em 46 cidades de 16 estados, as casas irão preparar pratos com ingredientes locais, muitas vezes releituras de tradicionais receitas.

Serviço - O espaço bistrô do Sesc Morada dos Baís funciona de quarta a sábado das 18h30 às 22h. Informações pelo telefone 3311-4300. A unidade fica na Avenida Noroeste, 5140.