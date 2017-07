Sesc Partituras terá concerto com Marcos Assunção

Na próxima quinta-feira, 13 de julho, o Sesc Partituras realiza um concerto especial, com o músico Marcos Assunção. A apresentação no Teatro Prosa do Sesc Horto começa às 20 horas e é gratuita, mas é preciso chegar com uma hora de antecedência para retirar ingresso, já que os lugares são limitados.

O músico levará influência jazzística num repertório que trafega por vários gêneros brasileiros dentre eles estão: a música regional, o baião, maracatu, samba e suas variações com arranjos inéditos para viola caipira, violão 7 cordas e bandolim, que será acompanhado pelo músico Renan Nonato no acordeom.

O trabalho de Marcos Assunção foi reconhecido pelo projeto Pixinguinha em 2008, onde recebeu um prêmio nacional que lhe deu a oportunidade de divulgar seu trabalho pelo Brasil e no mundo. Seu trabalho tem alcançado admiradores em outras fronteiras, passando por países na Europa e América do Sul.

Sobre o Partituras – O Sesc partituras é um site que disponibiliza mais de 2 mil partituras organizadas por título, autor, formação do grupo ou instrumento. No acervo, estão as obras de alguns dos mais importantes compositores brasileiros, de diversos períodos e regiões do País. A seleção dos projetos para esta segunda temporada de concertos ocorreu em agosto.

Serviço – O Sesc Horto está localizado na rua Anhanduí, 200. Mais informações sobe o Sesc Partituras no site http://www.sesc.com.br/SescPartituras/index.html Acompanhe a programação no sesc.ms