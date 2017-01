Sesc tem oficina criativa, historinha com musicalização e Cine Clubinho

Neste sábado, 28 de janeiro, o Sesc Morada dos Baís dá sequência à programação infantil que é gratuita e tem muita diversão. Para participar, só é preciso levar o material da oficina, que é a primeira atividade e começa às 14h30.

É preciso uma cola branca; uma tesoura sem ponta; uma tela de 30 por 40 centímetros, três cores diferentes de papel colorset e embalagens de papel ou plástico (por exemplo, biscoito, bala, bombom...)

A oficina é inspirada na obra de Beatriz Milhazes, que é povoada de flores, círculos, semicírculos, listras e cores fortes. As pinturas são construídas por camadas, nas quais a artista cria um jogo de geometria e formas ornamentais que se organizam sobre os fundos multicoloridos. Em suas colagens, a artista faz uso do brilho e da cor de papéis de balas e bombons.

Depois, às 16 horas, tem início a contação de histórias e musicalização “Pique Nique de Livros e Músicas”. Uma toalha no chão, bolinhas, vasilhas, crianças e adultos ao redor, instrumentos e livros que farão parte de um pique nique com muita imaginação, uma brincadeira para ouvir histórias e cantar diversas músicas infantis. A proposta do artista Elânio Rodrigues promove a leitura e a musicalização.

Encerrando a programação, às 17 horas, o Cine Clubinho exibe “O Homem da Lua”. Neste longa, um homem que vive sozinho neste grande satélite. Um dia, entediado, ele decide visitar a Terra, e para isso se agarra em um cometa. Quando chega ao novo planeta, ele se encanta com as belezas naturais, mas logo descobre que não existe apenas bondade neste local. O Presidente do Mundo, certo de que o Homem da Lua é um invasor, decide afugentá-lo. Para se salvar, ele deverá contar com a ajuda dos amigos e das crianças.